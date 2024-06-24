Edirne'de Konutlara Sıçramadan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de Konutlara Sıçramadan Yangın Söndürüldü

Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Eski TOKİ konutlarının yakınındaki tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle alevler konutlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

24.06.2024 22:00
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Alevlerin konutlara sıçramaması için yoğun mücadele edildi

EDİRNE - Edirne'de toplu konutların yanında çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan alevlerin, konutlara sıçramaması için yoğun mücadele edildi.

Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Eski TOKİ konutlarının yakınındaki tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle alevler konutlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Kaynak: İHA

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