Edirne'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Edirne'de kullanılmayan 4 katlı binanın yangın merdiveni boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde kullanılmayan 4 katlı bir binanın yangın merdiveni boşluğunda bir kedinin mahsur kaldığını ve sürekli ses çıkardığını belirten mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binaya gelen polis ve itfaiye ekipleri, emlakçıya ulaşıp binayı açtırdı. Odalarda tek tek kediyi arayan ekipler, kediyi yangın merdiveni boşluğunda bitkin halde buldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan kedi, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. - EDİRNE