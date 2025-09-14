Edirne'de Meriç Nehri'nde Ortak Devriye - Son Dakika
14.09.2025 20:22
Edirne Emniyet Müdürü, Meriç Nehri'nde jandarma ile ortak bot devriyeleri başlayacağını açıkladı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, önümüzdeki haftadan itibaren jandarma ile ortaklaşa Meriç Nehri'nde bot devriyelerinin başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, görev süresini değerlendirdiği sırada güvenliği sağlamak için Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye faaliyetlerinin başlayacağını da açıkladı. Karaburun, "İnşallah önümüzdeki hafta zodyak botumuz Meriç Nehri'nde devriye atacak. Onu da planlıyoruz. Jandarma teşkilatımızla birlikte ortak devriyelerimiz olacak. Botumuz geldi, şu anda Enez'de. Biliyorsunuz Meriç Nehri'nde gerek Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet, gerekse diğer kolluk faaliyetleriyle ilgili yürütülmesi gereken bazı faaliyetler var. Meriç Nehri'nin bir bölümü emniyet bölgesinde, bir bölümü jandarma bölgesinde. Valimizin talimatlarıyla hem jandarma, hem emniyet personeli birlikte hareket ediyoruz. Şu anda jandarma da böyle bir teşkilat kuracak ama bizim botumuz geldi. Enez'de bağlı, botumuzu önümüzdeki günlerde buraya getireceğiz ve burada ortaklaşa jandarmayla birlikte bütün kolluk faaliyetlerini beraber gerçekleştireceğiz. Güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Bir yenilik getirecek şehrimize. Devriye olarak burada bulunacaklar" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

