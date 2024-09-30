Edirne\'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

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Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen E.S. idaresindeki otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü C.O. ve yanında yolcu olarak bulunan Ü.E.T. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve 4 saat sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.