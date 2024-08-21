Edirne\'de otomobil kazası: Baba ve 2 çocuk yaralandı

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Edirne'de seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kırklareli-Edirne istikametinde meydana geldi. Mehmet E. idaresindeki 59 ZP 932 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kazada otomobil askıda kalırken, aydınlatma direği ise yerinden sökülerek devrildi. Otomobilde bulunan sürücüsü Mehmet E. ve iki çocuğu yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE