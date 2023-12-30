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Edirne'de seyir halindeki otomobil motor yangınına teslim oldu - Son Dakika
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Edirne'de seyir halindeki otomobil motor yangınına teslim oldu

Edirne'nin Sarıcapaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu araç alevlere teslim oldu. Sürücü ve yanındaki yolcu otomobilden kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı. Kıyık Caddesi uzun süre ulaşıma kapatıldı ancak daha sonra normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne\'de seyir halindeki otomobil motor yangınına teslim oldu
30.12.2023 - 12:35,
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Edirne'de seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Olay, Sarıcapaşa Mahallesi Kıyık Caddesi Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir Tavukçu idaresindeki 22 ET 190 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların alevlere dönüştüğünü gören Tavukçu yanında bulunan yolcu ile birlikte otomobilden kendilerini dışarıya attılar.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

Edirne'de trafik akışının en işlek olan caddelerinden Kıyık Caddesi uzun süre ulaşıma kapatıldı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik akışı ise normale döndü.

Otomobilden dumanların yükseldiğini görünce çalıştığı işyerinden aldığı yangın tüpüyle yangına müdahale eden vatandaşlardan Recep Kızmaz, "Yangın tüpüyle müdahale ettim ve daha sonra itfaiye geldi. Otomobili için bulunan iki kişi eşyalarını alarak çıktılar. Bende yangını söndürmeye devam ettim" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Edirne, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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