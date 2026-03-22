Edirne\'de Otomobil Takla Attı, 5 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye istikametinden Keşan'a giden K 2576 BT plakalı otomobil, Büyükdoğanca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, otomobildeki E.Y. (21), B.A. (21), V.S. (22), N.B. (21) ve F.S. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan bazı yaralıları kurtardı. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE