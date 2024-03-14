Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu 3 şüphelinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan A.Y., H.Ö. ve Ç.I.'nın üst aramaları yapıldı. Yapılan aramada, A.Y.'nin üst aramasında, kağıda sarılı halde 0,57 gram uyuşturucu, H.Ö.'ün üzerinde sentetik ecza ve kilitli poşet içerisinde 1,01 gram kokain, Ç.I.'nın üzerinde ise alüminyum folyoya sarılı 0.24 gram metamfetamin ve sigara paketi jelatinine sarılı 0.66 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Polis Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla marka otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Pilot ise uçaktan atlama anı kameraya yansıdı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?