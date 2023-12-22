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Edirne'de seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet, park halindeki bir araca çarptıktan sonra devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne\'de seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
22.12.2023 - 23:13,
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Edirne'de seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 2. Murat Ortaokulu Caddesi'nde seyir halindeki 22 ACP 629 plakalı motosiklet sürücüsü A.K., bir anda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarpmasının ardından devrildi, sürücü A.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika


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