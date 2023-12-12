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Edirne'de Soğan Ekmek İçin Gittiği Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Edirne'de Soğan Ekmek İçin Gittiği Evde Ölü Bulundu

Edirne'de bir kişi, soğan ekmek için gittiği evinin bahçesinde ölü bulundu. 82 yaşındaki Safet Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Edirne\'de Soğan Ekmek İçin Gittiği Evde Ölü Bulundu
12.12.2023 - 21:26,
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Edirne'de bir kişi, soğan ekmek için gittiği evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Edirne merkez İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Safet Aksoy'dan haber alamayan kızı, annesinin evine gitti. Annesini evde göremeyince evin bahçesine bakan kızı, annesini yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrol sonucu Safet Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aksoy'un cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Soğan Ekmek İçin Gittiği Evde Ölü Bulundu - Son Dakika


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