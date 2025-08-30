Eşine sinirlenen 75 yaşındaki adam hayatına son verdi

Edirne'de eşine sinirlenen 75 yaşındaki adam sokak ortasında herkesin gözü önünde intihar etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki R.T, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendi evinin kapısının önüne çıktı.

EŞİNE SİNİRLENİP HAYATINA SON VERDİ

Sokak ortasında herkesin gözü önünde silahla intihar eden 75 yaşındaki R.T., başından ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan R.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.