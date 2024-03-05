Edirne'de taksi duraklarına ilave taksi kararına karşı çıkan taksiciler arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Edirne'de taksi duraklarına ilave taksi kararına karşı çıkan taksiciler arasında kavga çıktı

Edirne\'de taksi duraklarına ilave taksi kararına karşı çıkan taksiciler arasında kavga çıktı

Edirne'de taksi duraklarına diğer duraklarından birer taksi ilave edilmesi kararına karşı çıkmak için belediye önünde toplanarak eylem yapan iki grup taksici arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

05.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:58
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Edirne'de taksi duraklarına diğer duraklarından birer taksi ilave edilmesi kararına karşı çıkmak için belediye önünde toplanarak eylem yapan iki grup taksici arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edirne Belediye Meclisi Encümen kararıyla duraklara birer taksi ilave edilmesi onaylandı. Alınan karar Edirne'deki taksici esnaflarını ikiye böldü. Alınan kararı protesto eden bir grup taksici esnafı eylem yaparak karara itiraz etti. Edirne Belediyesi'ne itiraz etmek için giden bir taksici, kararı uygun bulan diğer meslektaşları ile karşı karşıya geldi. Daha sonra taksiciler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 taksici yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de taksi duraklarına ilave taksi kararına karşı çıkan taksiciler arasında kavga çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de taksi duraklarına ilave taksi kararına karşı çıkan taksiciler arasında kavga çıktı - Son Dakika
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