Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Edirne'de yapılan operasyonda 142 sikke, 4 mermer eser ve 209 tarihi obje ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alındı.

15.11.2024 17:48
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Edirne'de tarihi eser operasyonu: 2 Şüpheli gözaltında

EDİRNE - Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 142 adet gümüş ve bronz sikke, 4 adet mermer eser ve 209 adet çeşitli tarihi obje ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe sorumluluk bölgesinde düzenledikleri titiz bir operasyonla tarihi eser kaçakçılığına darbe vurdu. Şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramalarda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyon ele geçirilenler arasında 142 adet gümüş ve bronz sikke, 4 adet mermer eser ve 209 adet çeşitli tarihi obje yer aldı. Tarihi eserlerin yasa dışı yollarla satılmasının önüne geçmek amacıyla yürütülen operasyon sonucunda araçlarda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin uzmanlar tarafından incelenmek üzere ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, güvenlik güçleri tarihi ve kültürel mirasın korunması adına kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma yetkilileri, halkı tarihi eser kaçakçılığına karşı duyarlı olmaya çağırarak, şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine bilgi verilmesini önemle vurguladı.

Edirne\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Kaynak: İHA

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