İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-45" operasyonuyla yakalandı" - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Terör Operasyonu: İki Terörist Yakalandı - Son Dakika
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