Edirne'de Tır Köprüden Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Tır Köprüden Düştü: 2 Yaralı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir tır köprüden düştü, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

18.01.2025 23:38
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Edirne'de 20 tonluk tır köprüden düştü: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bariyerlere çarpan tır köprüden düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sırbistan uyruklu sürücünün kullandığı CA 189 VJ plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol üzerinde bulunan bariyerleri yıkarak köprüden düştü. Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi, bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gönderilen çekici vinç ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tır köprü üzerine çıkartıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 saat kapalı kalan Uzunköprü- Keşan yolu, yapılan çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Edirne\'de Tır Köprüden Düştü: 2 Yaralı
Kaynak: İHA

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