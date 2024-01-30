 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
24 bin lira ceza yedi, 'Devletimize feda olsun' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

24 bin lira ceza yedi, 'Devletimize feda olsun' dedi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde uygulama yaparak, kuralı ihlal eden motosiklet sürücülerine toplamda 58 bin 750 TL ceza uyguladı. Uygulama sonrası motosiklet sürücülerine verilen cezaların devam edeceği belirtildi.

24 bin lira ceza yedi, \'Devletimize feda olsun\' dedi
30.01.2024 - 16:35,
Abone Ol

24 bin lira ceza yedi, "Devletimize feda olsun" dedi

Edirne'de trafiğe kapalı caddedeki motosiklet sürücülerine 58 bin 750 TL ceza uygulandı

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Saat 10.00 ile 02.00 saatleri arasında araç girişinin yasak olduğu caddede yapılan uygulamada, kuralı ihlal eden motosiklet sürücülerine 58 bin 750 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama yapılan caddeye motorunu bırakıp geldiğini belirten Tarık Fidan'a ehliyeti olmaması ve trafiğe kapalı alana girmesi nedeniyle 12 bin TL ceza uygulandı. Trafiğe kapalı alanda bir daha motor ile gelmeyeceğini belirten Fidan, "Motorunu köşeye park ettim, bu tarafa doğru geldiğim sırada 12 bin TL ceza yedim, bir daha bu caddeye gelmem" dedi.

"Devletimiz sağ olsun"

Uygulama noktasında ceza yazılan motosiklet sahibi Tayfun Fidan ise, "Kardeşim birkaç defa polisleri görüp kaçtı. Fakat bu sefer kaçamadı 12 bin TL bana, 12 bin TL de kendisi ceza yedi. Toplam 24 bin TL ceza yazıldı. Devletimiz var olsun, devletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan uygulamalar sonrası motosiklet sürücülerine 58 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri uygulamanın devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Saraçlar Caddesi, Edirne, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 24 bin lira ceza yedi, 'Devletimize feda olsun' dedi - Son Dakika


16:15
Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01
53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı

Son Dakika
16:15 Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: 24 bin lira ceza yedi, 'Devletimize feda olsun' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement