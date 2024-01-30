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Edirne'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosiklet Sürücülerine 58 Bin 750 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Edirne'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosiklet Sürücülerine 58 Bin 750 TL Cezai İşlem Uygulandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde uygulama yaparak, kuralı ihlal eden motosiklet sürücülerine toplamda 58 bin 750 TL ceza uyguladı. Uygulama noktasında ceza yazılan motosiklet sahipleri ise devletin sağladığı düzen ve güvenlik için teşekkür etti.

Edirne\'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosiklet Sürücülerine 58 Bin 750 TL Cezai İşlem Uygulandı
30.01.2024 - 13:10,
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Saat 10.00 ile 02.00 saatleri arasında araç girişinin yasak olduğu caddede yapılan uygulamada, kuralı ihlal eden motosiklet sürücülerine 58 bin 750 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama yapılan caddeye motorunu bırakıp geldiğini belirten Tarık Fidan'a ehliyeti olmaması ve trafiğe kapalı alana girmesi nedeniyle 12 bin TL ceza uygulandı. Trafiğe kapalı alanda bir daha motor ile gelmeyeceğini belirten Fidan, "Motorunu köşeye park ettim, bu tarafa doğru geldiğim sırada 12 bin TL ceza yedim, bir daha bu caddeye gelmem" dedi.

"Devletimiz sağ olsun"

Uygulama noktasında ceza yazılan motosiklet sahibi Tayfun Fidan ise, "Kardeşim birkaç defa polisleri görüp kaçtı. Fakat bu sefer kaçamadı 12 bin TL bana, 12 bin TL de kendisi ceza yedi. Toplam 24 bin TL ceza yazıldı. Devletimiz var olsun, devletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan uygulamalar sonrası motosiklet sürücülerine 58 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri uygulamanın devam edeceğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosiklet Sürücülerine 58 Bin 750 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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