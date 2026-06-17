Edirne\'de Trafik Denetimi

Edirne'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanırken, alkol sınırını aşan ve evrak eksikliği bulunan sürücülere de işlem yapıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi, alkol testleri yapıldı.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere idari para cezası uygulanırken, alkollü olduğu tespit edilen ve araç evraklarında eksiklik bulunan sürücüler hakkında da yasal işlem yapıldı.

Polis ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ve asayiş uygulamalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - EDİRNE