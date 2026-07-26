Edirne'de Trafik Denetimi: 720 Kişi Kontrol Edildi - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Denetimi: 720 Kişi Kontrol Edildi

Edirne\'de Trafik Denetimi: 720 Kişi Kontrol Edildi
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Edirne'de yapılan denetimlerde 720 kişi ve 264 araç kontrol edildi, 21 araca toplam 494 bin lira ceza kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen şok uygulamada 720 kişi ile 264 araç ve motosiklet denetlendi. Denetimlerde 21 araca toplam 494 bin 814 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 5 farklı uygulama noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Uygulamaya, 15 ekipte görevli 75 polis katıldı.

Denetimlerde 720 şahıs, 238 araç ve 26 motosiklet denetlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 21 araca toplam 494 bin 814 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 1 kişi hakkında bakaya evrakı düzenlendi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Trafik Denetimi: 720 Kişi Kontrol Edildi - Son Dakika

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