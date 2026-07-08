Edirne'de Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Edirne\'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
08.07.2026 06:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala'da iki aracın çarpıştığı kazada C.B. ağır yaralandı, hayati tehlikesi sürüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden S.Ç. yönetimindeki 16 NHR 47 plakalı otomobil, Esetçe Kavşağı'na geldiği sırada, kavşaktan çıkış yapan C.B. yönetimindeki 59 LC 160 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, C.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İpsala, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspir’de psikolojik tedavi gören adam dereye atladı, hayatını kaybetti İspir'de psikolojik tedavi gören adam dereye atladı, hayatını kaybetti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş
Adana’da iki çocuk tatlıcıya kurşun yağdırdı Biri 15 diğeri 16 yaşında Adana'da iki çocuk tatlıcıya kurşun yağdırdı! Biri 15 diğeri 16 yaşında
Ihlamur toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı Ihlamur toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
Küresel piyasalar Ankara’dan gelecek mesajlara odaklandı Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı

06:28
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
01:58
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
00:29
ABD, İran’ı peş peşe vurdu
ABD, İran'ı peş peşe vurdu
22:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 06:34:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne'de Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.