Edirne'de trafik polisleri sürücülerin bayramını kutladı
EDİRNE - Edirne'de Ramazan Bayramı sebebiyle denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda bilgilendirerek, bayramlarını şeker, kolonya ikramı ve çocuklara kırmızı düdük hediye ederek kutladı.
Edirne'de Ramazan Bayramı nedeniyle yolarda yoğunluk oluşurken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri şehirden çıkış yapan sürücülerle bayramlaştı. Sürücülere bayramda daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, çocuklara kırmızı düdük, ailelere ise şeker ve kolonya ikramında bulundu.
Trafik polisleri, emniyet kemerinin hayati önem taşıdığını ve herkesin takması gerektiğini vurgulayarak, yolda olan vatandaşlarla bayramlaştı.
Polislere kendilerini bilgilendirdikleri için teşekkür eden sürücülerden Doğan Acar, "Trafik polislerine bayram seyran demeden görevlerini sürdürdükleri için çok teşekkür ederiz. Gece gündüz demeden sahadalar, onlarında bir ailesi var. Bizleri uyarıp, çocuklarımızı bilgilendirdikleri için teşekkür ederiz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi
Sürücülerden Tarık Öztürk de yola çıkan herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirtti.
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