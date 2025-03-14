Edirne'de tekeri kopan traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şeref A. idaresindeki 22 AZ 442 plakalı traktör, Edirne Havsa karayolu üzerinde seyir halindeyken ön tekeri yerinden koptu. Tekerin kopması sonrası traktör yan devrilirken, sürücü yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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