Edirne\'de Tunca Nehri Kuruyor

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Edirne'de yağışların yetersiz olması sebebiyle Tunca Nehri'ndeki kuraklık yaşanıyor. Su debisinin düşük olmasından dolayı nehirde yaşayan canlıların da olumsuz etkilendiği görüldü.

Edirne'de tarımın can damarı ve binlerce turistin uğrak yeri olan Tunca Nehri kurak geçen yaz mevsimi ile birlikte sonbaharda da yeterli yağış olmaması dolayısıyla kuraklık yaşanıyor.

Nehirde yaşanan mevsimsel kuraklıkla birlikte çöp atıkları su yüzeyine çıktı. Ziyarete gelen vatandaşlar, Tunca Nehri'nden yaşanan kuraklık sebebiyle tedirgin olduklarını belirtti.

"Hayvanlar göç ediyor"

Tunca Nehri'nde kuraklık olduğunu belirten Muharrem Kurban, "Kuraklık çok var. Yağmur bayağıdan beri yok ama bugünlerde inşallah yağacak. Bugünlerde yağmur falan yok. Gördüğünüz gibi içinde dizlere kadar su var kuruyor yani. Kurumak üzere. Hayvanlar falan aç burada. Hayvanlar göç ediyor. Su durumu böyle yani kurumuş, set nerede su nerede? Berbat durumda Edirne'nin içine kadar gidiyordu sular şuan hiç yok baksanıza. Bir karış su var yürüyerek karşıya geçersin" dedi.

Bu sene nehrin su seviyesinin çok düştüğünü belirten Mustafa Yenmez, "Edirne'de ben 5-6 seneden beri böyle kuraklık görmedik yani su düşüklüğü yoktu. Ama çeltik zamanları suları kesiyorlar. Şu anda su yine iyi. Daha önceki günlere göre daha iyi yani. Burada yürüyerek karşıya geçiyorduk neredeyse. Yemyeşil olmuştu suyu. Şu anda yeni yeni başladı gelmeye. Çeşitli envai çeşit balıklar, sazanı, yayı, kefal, deniz kefalı, levrek var şu anda. Geçen aylar daha beterdi. Şunun önünü kapatmışlardı. Yemyeşil bu su, birkaç ay önce gelseniz bu su gözükmüyordu pislikten. Şu anda önünü açtılar, biraz düzelttiler" diye konuştu. - EDİRNE