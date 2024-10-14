Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Edirne'de gişelerde durdurulan bir tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda B.A. isimli şahsın kullandığı tır Edirne Otoban gişelerinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 10 kilogram 400 gram skunk uyuşturucu ele geçirilirken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı. - EDİRNE