Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 526 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 526 Kilo Ele Geçirildi

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 526 Kilo Ele Geçirildi
09.07.2026 16:27
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dondurulmuş tavuk eti yüklü tırda 526 kg uyuşturucu bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, dondurulmuş tavuk eti yüklü bir tırda 526 kilo 327 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ticaret Bakanlığı'nın kullandığı risk analiz programları üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda şüpheli olarak belirlenen bir tır, detaylı kontroller için X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sırasında aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından fiziki arama başlatıldı. Aramada görev alan narkotik dedektör köpeklerinin de tepki vermesi üzerine dorse kapakları açıldı. Dondurulmuş tavuk eti yüklü araçta bulunan karton koliler içerisinde yer alan şeffaf vakumlu poşetlerde yapılan incelemede, yeşil bitki parçaları halinde uyuşturucu madde bulundu. Detaylı kontroller sonucunda 450 paket halinde, toplam 526 kilo 327 gram kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanılan tıra da el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, sınır kapılarında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 526 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

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