Edirne\'de Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar\'a Veda

Edirne'de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Beypınar için bugün Edirne Valiliği önünde resmi tören düzenlendi.

Törende konuşan Beypınar'ın kızı Merve Beypınar ve Edirne Valisi Yunus Sezer, duygu dolu anlar yaşadı.

Merhum Vali Yardımcısı Beypınar'ın kızı Merve Beypınar, "Ben sadece babamı kaybetmedim. En yakın arkadaşımı, dostumu, sırdaşımı kaybettim. Babamla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum, hep çok sevmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Vali Sezer de, konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Merhum Beypınar'ın devlet ve millet sevdalısı olduğuna şahit olduğunu anlatan Sezer, Beypınar'ın gönüllerde taht kurduğuna vurgu yaptı.

Konuşmalar sonrasında merhum Vali Yardımcısı Beypınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, okunan dualarla cenaze tören mangası eşliğinde Üç Şerefeli Camine getirildi.

Beypınar'ın cenazesi cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Edirne Yenişehir Mezarlığına defnedilecek. - EDİRNE