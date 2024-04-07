Edirne Havsa'da 1 Milyon 735 Bin Makaron ve 107 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne Havsa'da 1 Milyon 735 Bin Makaron ve 107 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Edirne Havsa\'da 1 Milyon 735 Bin Makaron ve 107 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, bir evde yapılan aramada 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca, aramada 154 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 41 bin 500 adet bandrolsüz sigara filtresi, 700 kullanılmış TAPDK bandrolü ve 7 bin bandrolsüz sigara kutusu da bulundu. Şüpheli M.G. gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

07.04.2024 20:12  Güncelleme: 20:15
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Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havsa ilçesinde şüpheli M.G.'ye ait evde arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada 1 milyon 581 bin boş, 154 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 107 kilogram kıyılmış tütün, 41 bin 500 adet bandrolsüz sigara filtresi, 700 kullanılmış TAPDK bandrolü ve 7 bin bandrolsüz sigara kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.G'nin işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Havsa'da 1 Milyon 735 Bin Makaron ve 107 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Havsa'da 1 Milyon 735 Bin Makaron ve 107 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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