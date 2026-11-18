Edirne'de yaya geçidinde motokuryeye otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan motokuryeye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motokurye, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Edirne'de motosikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan motokuryeye otomobilin çarptığı kaza, aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidini kullanarak motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. idaresindeki 22 ADK 725 plakalı motosiklete, E.K. yönetimindeki 41 AGA 609 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yaya geçidinden geçişi ve otomobilin çarpma anı yer aldı.
Kaynak: İHA
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