Edirne\'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 7 Türk Vatandaşı ve 3 Irak Uyruklu Yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerini yaptığı denetimlerde yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Edirne'nin Bosnaköy sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 7 Türk vatandaşı yakalandı.
Türk vatandaşları hakkında yasal işlem başlatılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarına imkan sağlayan 3 Irak uyruklu organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 Irak uyruklu organizatör, işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE
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