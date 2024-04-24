Edirne\'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yurtdışına kaçamaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Lalapaşa ilçesine bağlı Doğanköy mevkiinde yurt dışına kaçmaya çalışan tespit edilen 5 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE