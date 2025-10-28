Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı - Son Dakika
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı
28.10.2025 15:42
Edirne'de bir eğlence mekanında düzenlenen maskeli baloda, imam kıyafeti giyen bir kişinin alkol şişesiyle yağmur duası yapması büyük tepki topladı. Diyanet-Sen'in suç duyurusuyla gözaltına alınan genç serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de 25 Ekim Cumartesi akşamı kent merkezindeki bir eğlence mekanında düzenlenen maskeli baloda çeşitli kostüm ve kıyafetlerle eğlenen gençler, etkinlik sonrası çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İMAM CÜBBESİYLE PARTİYE KATILDI

Fotoğraflarda bir kişinin imam cübbesiyle elinde alkol şişesi tutarak yağmur duası yaptığı anların yer alması üzerine tepkiler geldi. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Edirne Diyanet-Sen Şubesi konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GENÇ SERBEST BIRAKILDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, imam cübbesi giyen kişinin Feyzi T.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Feyzi T.T., 28 Ekim 2025 Salı günü savcılığın ek talimatı üzerine yeniden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından bir kez daha serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi (Dini değerleri aşağılama) kapsamında sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre:
    Mutlaka ceza almalı Din kimsenin oyuncağı değil . Şarlatan oğlu şarlatan 9 0 Yanıtla
  • Seçkin Gülten:
    Bezemeng 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    kızıl domuzlar 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
