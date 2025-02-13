Edirne Kapıkule'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu - Son Dakika
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Edirne Kapıkule'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Edirne Kapıkule\'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 850 cep telefonu ve kılıfı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

13.02.2025 11:27
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda milyonlarca lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda başarılı bir operasyona daha imza attı. Devleti zarara uğratmaya çalışan kaçakçılara göz açtırmayan ekipler, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizleri sonucu takibe alınan bir tırda arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, tırın dorse kısmına özel olarak oluşturulan ve "havuz dorse" olarak tabir edilen özel bir düzenekte milyonlarca lira değerinde 850 adet cep telefonu ve 755 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi. Ayrıca, kaçak eşya taşımakta kullanılan tır aracına da el konuldu.

Operasyon çerçevesinde 1 kişi gözaltına alınarak, hakkında soruşturma işlemi başlatıldı.

Gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarının kararlı bir şekilde devam edileceğini bildirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Kapıkule'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu - Son Dakika

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