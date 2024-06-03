Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Altın Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Kaçak Altın Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 62 bin euro değerinde kaçak altın ele geçirildi. Otomobilde yapılan detaylı gümrük muayenesi sonucunda, kadının çantasında ve adamın kişisel çantasında saklanan altın takılar bulundu. Toplamda 963,42 gram altın ele geçirildi. Ayrıca, başka bir otomobilde yapılan incelemede ise 146,60 gram altın bulundu. Yakalamalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.06.2024 13:51
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 62 bin euro değerinde kaçak altın ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a giden sürücü ve yanında Bulgar vatandaşı 2 kişinin bulunduğu otomobil Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçerken, detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde araçtaki kadının çantasında, kıyafetlerinin altında, karnına elastik kemerle tutturulmuş şekilde ve sütyeninde takılar bulundu. Adamın ise ayrıca beyan edilmeyen mücevherler taşıdığı ve bunları kişisel çantasında sakladığı öğrenildi.

Uzmanın yaptığı incelemeye göre, keşfedilen eşyaların 14 ve 22 ayar altından, toplam ağırlığının ise 963,42 gram olduğu belirtildi.

Ayrıca, aynı gün Bulgar plakalı başka bir otomobilde yapılan incelemede sürücünün şahsi bagajında altın zincirler, kolyeler, bilezikler ve toplam ağırlığı 146,60 gram olan bir madalyon bulundu.

Yakalamalarla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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