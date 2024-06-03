Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Kaçak Altın Ele Geçirildi

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 62 bin euro değerinde kaçak altın ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a giden sürücü ve yanında Bulgar vatandaşı 2 kişinin bulunduğu otomobil Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçerken, detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde araçtaki kadının çantasında, kıyafetlerinin altında, karnına elastik kemerle tutturulmuş şekilde ve sütyeninde takılar bulundu. Adamın ise ayrıca beyan edilmeyen mücevherler taşıdığı ve bunları kişisel çantasında sakladığı öğrenildi.

Uzmanın yaptığı incelemeye göre, keşfedilen eşyaların 14 ve 22 ayar altından, toplam ağırlığının ise 963,42 gram olduğu belirtildi.

Ayrıca, aynı gün Bulgar plakalı başka bir otomobilde yapılan incelemede sürücünün şahsi bagajında altın zincirler, kolyeler, bilezikler ve toplam ağırlığı 146,60 gram olan bir madalyon bulundu.

Yakalamalarla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı. - EDİRNE