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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7 kişi kaçakçılık operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7 kişi kaçakçılık operasyonunda tutuklandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 7 kişi kaçakçılık operasyonunda tutuklandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda, aralarında 4 gümrük personelinin de bulunduğu toplam 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, kaçak olarak ülkeye alkol, akaryakıt ve tütün ürünleri sokmaya çalışan 4 gümrük muhafaza personeli, 1 GTİ çalışanı ve 2 tır şoförü yakalandı. Ayrıca, operasyon sırasında yapılan aramada 10 bin adet elektronik sigara ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi ve cezaevine teslim edildi.

02.02.2024 18:50
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kaçakçılık operasyonunda aralarında 4 gümrük personelinin bulunduğu toplam 7 şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçak olarak ülkeye alkolü içecek, akaryakıt ve tütün ürünlerinin sokmak isteyen 4 gümrük muhafaza personelinin, 1 Gümrük Ticaret İşletmeleri (GTİ) çalışanı ile 2 tır şoförü yakalandı.

Operasyonda GTİ çalışanı U.G. ve tır şoförleri B.Y., S.Y. ile gümrük personelleri Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A gözaltına alındı. Ayrıca, gümrük personellerinin göz yumarak X-ray taraması yaptığı işbirlikçi tırların yurda girişini sağladığı operasyon devamında bir araçta yapılan aramada 10 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7 kişi kaçakçılık operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
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