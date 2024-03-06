Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana gelen kazada, İstanbul'dan yüklediği porselen yükünü Avrupa'ya ulaştırmak için yola çıkan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, porselen yükünde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi ve polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

06.03.2024 17:38
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi.

Kaza, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği porselen yükünü Avrupa'ya ulaştırmak için yola çıkan S.A. yönetimindeki 34 VUF 77 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, porselen yükünde maddi hasar meydana geldi. Yan yatan tır vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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