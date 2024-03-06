Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi.

Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.