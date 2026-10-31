Edirne Kemalköy'de tur otobüsü tırla çarpıştı, 10 Bulgaristan vatandaşı yaralandı - Son Dakika
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Edirne Kemalköy'de tur otobüsü tırla çarpıştı, 10 Bulgaristan vatandaşı yaralandı

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Edirne Kemalköy\'de tur otobüsü tırla çarpıştı, 10 Bulgaristan vatandaşı yaralandı
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Edirne'de Kemalköy yakınlarında Bulgaristan'dan İstanbul'a giden tur otobüsü, nar yüklü tırla çarpıştı ve 10 kişi yaralandı. Yaralı 10 Bulgaristan vatandaşı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bulgaristan vatandaşlarını İstanbul'a taşıyan tur otobüsünün Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristan tur otobüsü, Bulgaristan'dan İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada Kemalköy yakınlarında E.Ö. idaresindeki 33 FL 757 plakalı nar yüklü tır ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan 10 Bulgaristan vatandaşı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne Kemalköy'de tur otobüsü tırla çarpıştı, 10 Bulgaristan vatandaşı yaralandı - Son Dakika
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