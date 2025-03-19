Edirne Sınır Kapısı'nda Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne Sınır Kapısı'nda Esrar Ele Geçirildi

Edirne Sınır Kapısı\'nda Esrar Ele Geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 17 kg esrar bulundu, Bulgar vatandaşı hakkında soruşturma başlatıldı.

19.03.2025 11:06
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Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçiş hazırlığındaki otomobilin radyatör ve tampon boşluklarına zulalanan 17 kilo 572 gram esrar Bulgaristan sınır görevlilerince ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giden Bulgaristan vatandaşı D.M.'nin kullandığı araç gümrük memurlarınca detaylı incelemeye alındı. Otomobilin sökülen ön tampon, radyatörü ve arka tamponlarında toplam 15 paket içerisinde vakumlu kuru halde esrar bulundu. Saha reaksiyon testi uygulanması sonrası paketlerdeki maddenin toplam brüt ağırlığının 17 kilo 572 gram olduğu ve esrar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Sınır Kapısı'nda Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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