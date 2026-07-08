Edirne Sınırında 150 Bin Euro Ele Geçirildi

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük denetiminde, bir Türk vatandaşının üzerinde beyan edilmemiş 150 bin euro ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya gitmekte olan Türk plakalı otobüs, risk analizi kapsamında detaylı aramaya alındı. Denetim sırasında şüpheli hareketleri dikkat çeken yolcunun üst aramasında, mont ve pantolon ceplerine gizlenmiş, her biri 500 euro olan toplam 300 banknot bulundu.

Toplam 150 bin euroya el koyan Bulgar gümrük ekipleri, olayla ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma başlattı. - SOFYA