Edirne ve Keşan'da Hapis Cezasıyla Aranan 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Keşan'da Hapis Cezasıyla Aranan 14 Şüpheli Yakalandı

Edirne ve Keşan\'da Hapis Cezasıyla Aranan 14 Şüpheli Yakalandı

Edirne merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda toplam 14 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

09.08.2024 14:43
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Edirne merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda toplam 14 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamlılığı ile mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla İl merkezi ve Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, hapis cezasıyla aranan şahısların ikamet adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde ikametlerinde yapılan aramada kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.A, uyuşturucu ticareti suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K., göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S., kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan E.Ü., kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.K., görev yaptırmamak için direnme suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.A., ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.İ.Y., hırsızlık suçundan 9 ay hapis cezası bulunan M.P., kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 5 ay hapis cezası bulunan S.K., uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.D., uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A., parada sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.G., kasten yaralama suçundan 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.Ç., askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.B. kıskıvrak yakalandı.

Hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sonucu yakalanan toplam 14 şahıs adli mercilere teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne ve Keşan'da Hapis Cezasıyla Aranan 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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