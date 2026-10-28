Edremit Belediye Başkanı Ertaş, öğretmenin Atatürk ve bayrağa hakaretine tepki gösterdi - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı Ertaş, öğretmenin Atatürk ve bayrağa hakaretine tepki gösterdi

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Edremit Belediye Başkanı Ertaş, öğretmenin Atatürk ve bayrağa hakaretine tepki gösterdi
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Edremit'te bir öğretmenin sosyal medyada Atatürk ve Türk bayrağına hakaret içeren ifadeler kullanmasına Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tepki gösterdi. Ertaş, açığa alınıp gözaltına alınan öğretmenle ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir öğretmenin sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmasına bir tepki de Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'tan geldi. Başkan Ertaş, yürütülen hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

İlçedeki bir okulda görevli öğretmenin açığa alınıp gözaltına alınmasıyla sonuçlanan skandal paylaşımlara dair açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, milli ve manevi değerlerin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Edremit'te görev yapan bir öğretmenin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bağımsızlığımızın simgesi şanlı Türk bayrağımıza yönelik hakaret içeren ifadelerinin yer aldığı görüntüleri büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşıladım. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu bağımsızlık mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu uğurda canını ortaya koyan kahramanlarımıza borçluyuz. Ay yıldızlı bayrağımız ise milletimizin ortak değeri, bağımsızlığımızın ve birliğimizin en güçlü sembolüdür. Bu değerlere yönelik hakaretleri kabul etmek mümkün değildir."

"Bir eğitimcinin bu ifadeleri kullanması son derece düşündürücüdür"

Çocukların emanet edildiği bir öğretmenin bu tür davranışlar sergilemesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Ertaş, "Üstelik geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirme sorumluluğunu taşıyan bir eğitimcinin bu tür ifadeler kullanması, mesleğinin gerektirdiği sorumluluk açısından da son derece düşündürücüdür. Atatürk'e, Cumhuriyetimize ve bayrağımıza saygı, toplumsal birlikteliğimizin temel unsurlarındandır. Bu olayla ilgili yürütülen süreci yakından takip edeceğimizi, hukuki çerçevede gerekli işlemlerin yapılmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Cumhuriyetimizin değerlerine ve şanlı bayrağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkMehmet Ertaş3. SayfaEdremitEğitimGüncelSon Dakika

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