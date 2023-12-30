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Edremit Körfezi'nde hava destekli göçmen operasyonu - Son Dakika
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Edremit Körfezi'nde hava destekli göçmen operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Edremit Körfezi'nde gerçekleştirdiği gyrocopter ve insansız hava aracı destekli operasyonda, 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakaladı. Operasyon, havadan ve karadan yapılan denetim ve keşif faaliyetleriyle gerçekleştirildi.

30.12.2023 - 08:01,
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Düzensiz göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı

Edremit Körfezi'nde hava destekli göçmen operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına karşı Edremit Körfezi'nde gerçekleştirilen gyrocopter ve insansız hava aracı destekli operasyonda, 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele dahilinde Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Havran ilçelerinde geniş katılımlı bir çalışma düzenledi. Toplamda 163 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, 1 gyrocopter, 1 insansız hava aracı desteği, 32 Asayiş Timi ve 6 JASAT Timi'nin koordineli çalışmasıyla şekillendi. Operasyon, havadan ve karadan yapılan denetim ve keşif faaliyetleri, daha önceden yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koy ve kıyı şeritlerini kapsadı. Ayvalık ilçesinde Cayrokopter ve İHA uçuş ekibi tarafından görüntü aktarımı ve yönlendirmesiyle İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 123 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyon, modern teknolojik araçlarla desteklenerek, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesini sağladı.

Edremit Körfezi\'nde hava destekli göçmen operasyonu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edremit Körfezi'nde hava destekli göçmen operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit Körfezi'nde hava destekli göçmen operasyonu - Son Dakika
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