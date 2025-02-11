Edremit'te acı olay: Baba, oğlunu ve eşini bıçakladı - Son Dakika
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Edremit'te acı olay: Baba, oğlunu ve eşini bıçakladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü baba, oğlunu ve eşini bıçaklayarak yaraladı.

11.02.2025 12:05
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde baba, oğlunu ve onu korumaya çalışan eşini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 21.00 sıralarında İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü geldiği ileri sürülen baba ile oğlu arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü. Baba E.K. önce oğlunu, ardından ayırmak için araya giren eşini bıçakladı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba gözaltına alınırken, oğlu ve annesi ise hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan anne ve oğlu tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te acı olay: Baba, oğlunu ve eşini bıçakladı - Son Dakika

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