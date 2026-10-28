Edremit\'te bayrak ve Atatürk posterine yönelik eyleme idari ve adli süreç başlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir öğretmenin Türk bayrağına ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yönelik hakaret içeren eylemleri nedeniyle açığa alınıp gözaltına alınmasının ardından AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, yaşanan çirkin saldırıyı kınadıklarını belirterek, devlet kurumlarının ilk andan itibaren gereken adımları attığını söyledi.

"Milletimizin ortak değerlerine yönelik bu davranışı şiddetle kınıyoruz"

Edremit'te görevli öğretmenin sosyal medyadaki skandal görüntülerinin infiale yol açmasının ardından yazılı bir basın açıklaması yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, milletin mukaddesatına uzanan hiçbir eylemin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Ertaş, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Edremit ilçemizde görev yapan bir öğretmenin, sosyal medya hesabından Türk bayrağımıza ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yönelik gerçekleştirdiği kabul edilemez eylemi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz milletimizin ortak değerlerine, bağımsızlığımızın simgesi şanlı Türk bayrağımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yönelik bu davranışı şiddetle kınıyoruz."

"İdari ve adli süreçler gecikmeksizin başlatıldı"

Olayın hemen ardından mülki amirler, eğitim camiası ve adli makamların derhal aksiyon aldığını kaydeden Başkan Ertaş, "Söz konusu paylaşımın ardından ilgili kurumlarımız harekete geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından öğretmen görevden uzaklaştırılarak gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Devletimizin ilgili kurumları, olayın ilk anından itibaren gereken hassasiyeti göstermiş ve hukuki süreci başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun"

Milli değerlere saygısızlığın fikir hürriyeti kisvesiyle savunulamayacağını belirten Rıfat Ertaş, "Hiç kimsenin milletimizin ortak değerlerine yönelik bu tür eylemlerini ifade özgürlüğü adı altında meşrulaştırması kabul edilemez. Vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyoruz. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte olup idari ve adli süreçler hukuk çerçevesinde yürütülmektedir" dedi.