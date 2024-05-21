Edremit\'te bir kişi sayada ölü bulundu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi hayvan sayasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde 33 yaşındaki Sezgin Savaş'ın cansız bedenini görenler durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede kişiye ayaktan 2 el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis geniş çaplı araştırma başlattı. - BALIKESİR