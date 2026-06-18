Edremit'te Boğulma Tehlikesi: Dalgıç Kurtardı - Son Dakika
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Edremit'te Boğulma Tehlikesi: Dalgıç Kurtardı

Edremit\'te Boğulma Tehlikesi: Dalgıç Kurtardı
18.06.2026 22:19
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Balıkesir Edremit'te bir kişi, dalgıcın müdahalesiyle denizde boğulmaktan kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, tesadüfen sahilde bulunan dalgıcın müdahalesiyle kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Altınkum Mahallesi sahilinde denize giren bir kişi, kısa süre sonra akıntının etkisiyle açığa sürüklendi. Su üzerinde kalmakta zorlanan ve yardım çığlıkları atan şahsı fark eden sahildeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

O sırada bölgede bulunan ve gemilerde dalgıç olarak görev yaptığı öğrenilen Havranlı Cem Çürük, hiç tereddüt etmeden denize atladı. Çürük, bilincini kaybetmek üzere olan şahsı su yüzeyinde tutarak kıyıya taşımayı başardı. Çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla güvenli şekilde kumsala çıkarılan kişi, olayı yara almadan atlattı. Sahilde yaşanan can pazarının ardından dalgıç, çevrede bulunan tatilciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Olayı gören bir vatandaş, "Her şey saniyeler içinde oldu. Kimse ne yapacağını bilemezken genç bir arkadaş denize atladı. Gerçekten büyük bir cesaret örneği gösterdi. Yoksa durum çok daha kötü sonuçlanabilirdi" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Edremit, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te Boğulma Tehlikesi: Dalgıç Kurtardı - Son Dakika

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