Edremit'te Döner Kavşak Kurallarına Uymayan Sürücülere Uygulama Yapıldı - Son Dakika
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Edremit'te Döner Kavşak Kurallarına Uymayan Sürücülere Uygulama Yapıldı

Edremit\'te Döner Kavşak Kurallarına Uymayan Sürücülere Uygulama Yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Zeytinli Sanayi Döner Kavşağında meydana gelen kazaların ardından döner kavşak kurallarına uymayan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. 2 ekip ve 4 personel tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 9 araca toplamda 6 bin 210 lira ceza kesildi. Uygulamaların önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği belirtildi.

21.02.2024 13:17
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde döner kavşak kurallarına uymayan sürücülere karşı uygulama yapıldı. Uygulamaların önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde birçok aracın Zeytinli Sanayi Döner Kavşağında arka arkaya kaza yapmasından sonra Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri çalışma yaptı. 2 ekip ve 4 personel ile yapılan çalışmada döner kavşak içinde dönüş yapan araçlara yol vermeyen ve döner kavşak kurallarına uymayan 9 araca toplamda 6 bin 210 lira ceza kesildi. Yetkililer Edremit, Çanakkale, Zeytinli ve Sanayi hattında gelen araçların kavşak noktasına girerken durmaları ve döner kavşak içinde bulunan araçlara öncelik ve yol vermeleri gerektiği vurgulandı. İlçedeki döner kavşaklarda denetimlerin ve uygulamaların sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Döner Kavşak Kurallarına Uymayan Sürücülere Uygulama Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Döner Kavşak Kurallarına Uymayan Sürücülere Uygulama Yapıldı - Son Dakika
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