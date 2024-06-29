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Edremit'te fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, Akçay'da fuhuşun önlenmesine yönelik istihbaratı üzerine masaj salonuna düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen iki kişiden bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıkız Mahallesi'nde fuhuş iddiası üzerine operasyon düzenledi. iş yeri sahibi B.A.M ile B.M. (49)'yı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahibi tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polisin fuhuşun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.