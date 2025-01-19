Edremit'te Kadına Şiddet ve Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
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Edremit'te Kadına Şiddet ve Kaçak Silah Operasyonu

Edremit\'te Kadına Şiddet ve Kaçak Silah Operasyonu

Balıkesir Edremit'te bir kadını darbeden şahısın evinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

19.01.2025 16:04
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokakta bir kadını darbeden şahsın evinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Olay, dün akşam Camivasat Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, sokakta K.E. isimli alkollü kadının çığlıkları üzerine S.S. isimli şahıs tarafından darbedildiğini gördü. Gözaltına alınan şahsın savcılıktan alınan izinle Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet markasız ruhsatsız tüfek, 200 adet 9 mm dolu tabanca fişeği, 266 adet uyuşturucu madde, 12 adet şarjör ve 25 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Kadına Şiddet ve Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika

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