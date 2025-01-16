Edremit\'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 AOJ 979 plakalı motosiklet ile 34 UR 8466 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR