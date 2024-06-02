Edremit'te orman yangınlarına müdahale için uçaklar göreve başladı - Son Dakika
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Edremit'te orman yangınlarına müdahale için uçaklar göreve başladı

Edremit\'te orman yangınlarına müdahale için uçaklar göreve başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek amacıyla iki adet Air Tractor AT-802 tipi uçak göreve başladı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koordine edilen uçaklar, 2024-2025 orman yangınları ile mücadele sezonunda kullanılacak. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'a bilgi veren yetkililer, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

02.06.2024 14:25
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları ve civarında havaların ısınmasıyla birlikte başlayan orman yangını sezonunda yangınlara karşı kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla iki adet Air Tractor AT-802 (Hava traktörü) tipi uçak Koca Seyit Havalimanında göreve başladı.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda 1 Haziran'dan itibaren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılacak 2 adet Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı hakkında Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'a bilgiler aktaran Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, 2024-2025 orman yangınları ile mücadele sezonunda alınan ilave tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Ziyarette Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'a Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te orman yangınlarına müdahale için uçaklar göreve başladı - Son Dakika

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